Gli alunni del Grattacielo | Le torri sono vuote Ma noi non abbiamo lasciato indietro nessuno

Gli studenti del Grattacielo hanno dichiarato che le torri sono vuote e che nessuno è stato lasciato indietro durante l’emergenza. Appena si è verificato il problema, il personale e gli insegnanti si sono mossi immediatamente per gestire la situazione e offrire supporto agli studenti coinvolti. I ragazzi hanno inoltre sottolineato di aver cercato di mantenere un atteggiamento comprensivo nei confronti di chi stava vivendo il dramma.

"Ci siamo mossi subito, non appena si è manifestata la grande emergenza del grattacielo. Ho invitato il personale, i nostri insegnanti a manifestare comprensione nei confronti degli studenti che stavano vivendo quel dramma. E alla fine siamo stati premiati, la scuola che è certo didattica ma anche insegnamento dei valori, della coscienza civica si è dimostrata all'altezza di una situazione non facile", Anna Tataranni è la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Govoni. Istituto che con alcuni dei suoi plessi in un certo senso si è trovato nell'occhio del ciclone. Tre strutture – le elementari Govoni e Poledrelli, la scuola media Tasso – sono nell'area delle torri.