grattacielo sgombero per altre due torri sono inagibili

Il grattacielo di Ferrara, composto dalle torri A, B e C, è stato dichiarato inagibile. Dopo l’incendio che ha interessato la torre B, anche le torri A e C sono state evacuate per motivi di sicurezza. Gli abitanti saranno temporaneamente sgomberati mentre si valutano le condizioni strutturali dell’edificio. La situazione richiede approfondimenti tecnici e interventi, nel rispetto della sicurezza di chi vi risiede.

Ferrara, 22 gennaio 2026 – Anche le torri A e C del Grattacielo sono inagibili. Gli abitanti dovranno quindi lasciare l'edificio, come accaduto per quelli della torre B dopo l'incendio di due domeniche fa. E' il contenuto delle due ordinanze firmate dal sindaco Alan Fabbri, arrivate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco svolti negli altri due stabili dopo l'incendio alla torre B. A quanto si apprende, gli accertamenti hanno portato alla luce criticità che non garantiscono la sicurezza dello stabile. Ulteriori dettagli verranno forniti in una conferenza stampa convocata in municipio alle 17.

