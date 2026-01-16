Tir con 160 chili di cocaina intercettato in una zona industriale della Bergamasca | due arresti

Un tir intercettato in una zona industriale della Bergamasca nascondeva oltre 160 chili di cocaina, nascosta in sette borsoni. L’operazione ha portato all’arresto di due persone, impedendo la distribuzione di droga sul mercato locale. La sostanza, valutata circa 20 milioni di euro, rappresenta un importante intervento contro il traffico di stupefacenti nella regione.

Oltre 160 chili di cocaina, occultati all’interno di sette borsoni e trasportati su un tir, pronti a essere immessi sul mercato locale per un controvalore di circa 20 milioni di euro. Un carico però intercettato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia che, nel corso di un ordinario controllo del territorio, hanno sottoposto a ispezione il mezzo pesante che si aggirava nella zona industriale di un paese della provincia di Bergamo. In particolare, a seguito di mirati servizi di appostamento e controllo organizzati nelle principali zone industriali e commerciali delle province di Brescia e Bergamo, ritenute, anche sulla scorta di un’analisi di rischio connessa al contrasto dei traffici illeciti economico-finanziari, possibili luoghi di interesse investigativo, una pattuglia impiegata in servizi di osservazione dinamica ha notato in un comune della provincia orobica i movimenti sospetti di un autoarticolato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

