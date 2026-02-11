Nguyen Kitchen recensione | un musical che unisce la Francia e il Vietnam tra involtini canzoni e passi di danza

Nguyen Kitchen è un musical che unisce Francia e Vietnam. La protagonista, una ragazza franco-vietnamita, cerca di realizzare il sogno di diventare attrice di musical. La storia mostra il suo conflitto tra due culture, tra involtini, canzoni e passi di danza. La pellicola di Stéphane Ly-Cuong si concentra sulle sfide di un’identità divisa e sulla voglia di trovare il proprio posto nel mondo.

La nostra recensione di Nguyen Kitchen, un film di Stéphane Ly-Cuong: il conflitto identitario dei figli degli immigrati incarnato da una protagonista franco-vietnamita che vuole diventare un'attrice di musical. Yvonne, giovane aspirante attrice francese di origini vietnamite, sogna il ruolo che possa lanciarle la carriera nonostante la disapprovazione della madre, ma una serie di eventi la riporta al ristorante di famiglia dove riaffiorano le radici che ha sempre cercato di respingere. La convivenza forzata genera momenti comici ma anche conflitti culturali e generazionali, perché le due donne faticano a comunicare e a dimostrarsi affetto.

