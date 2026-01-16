Due sponde mille racconti | il ponte culturale che unisce Reggio Calabria e Messina

È stato presentato nella sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio il progetto “Due sponde, mille racconti”, un percorso culturale tra Reggio Calabria e Messina. L’iniziativa, della durata di un anno, mira a promuovere il valore della lettura come strumento di connessione e scambio tra le due comunità, rafforzando il legame tra Calabria e Sicilia attraverso una serie di eventi e attività culturali.

È stato presentato, nella sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, il progetto "Due sponde, mille racconti": un percorso culturale che prende forma tra Calabria e Sicilia e che si svilupperà nell'arco di un anno, da ottobre 2025 a ottobre 2026, ponendo al centro la lettura come strumento di.

"Due Sponde, Mille Racconti": Calabria e Sicilia unite dalla cultura. Pronta la presentazione del progetto - È una notizia di particolare rilievo per il panorama culturale nazionale e per il territorio dello Stretto: Adexo APS, insieme ai partner di progetto, è risultata una delle sole due associazioni selez

