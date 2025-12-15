La presentazione del libro Storia di Manfredi di Lodovico Rosato | un romanzo che attraversa i momenti salienti della vita di un uomo comune

Si può lasciare la Sicilia per inseguire il sogno di una professione ma l'isola resta sempre nel cuore di chi va via fino al punto di dedicarle un romanzo. Lodovico Rosato, chirurgo oncologo e endocrino, palermitano di nascita ed eporediese (cioè di Ivrea) d’adozione, debutta nella narrativa con. Palermotoday.it Presentazione del saggio Manfredi di Svevia A Palermo e a Marineo, presentazione del libro Storia di Manfredi di Lodovico Rosato, l’oncologo che divenne scrittore - Presentazione del libro Storia di Manfredi di Lodovico Rosato alle Scuderie di Villa Niscemi di Palermo, martedì 16 dicembre alle ore 17. sicilianews24.it

Presentazione del libro di Manfredi Alberti "Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall'Unità ad oggi" (Carocci) - Il rigore metodologico e scientifico ma soprattutto per la fruibilità cioè di solito quando due storici scriviamo a volte ci perdiamo E molto Barocco e e essendo tu siciliano la prima casa e gli ho ... radioradicale.it

Presentazione del libro "COLÀ Posto in alto e ridente. Dall’antichità all’età contemporanea" A cura di Monica Maliga Domenica 21 dicembre – Ore 17.00 Centro Civico “Ex Teatro” Via Salionse 3, Colà di Lazise (VR) Un appuntamento culturale dedicato - facebook.com facebook