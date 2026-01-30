La fiamma olimpica un fuoco che attraversa i secoli

La fiamma olimpica parte da Olimpia, in Grecia, e inizia il suo viaggio tra le mani di una staffetta. Da lì, attraversa Paesi e continenti, portando con sé il simbolo più riconoscibile dello sport mondiale. Alla cerimonia di apertura, la fiamma accenderà ufficialmente i Giochi.

Accesa a Olimpia, in Grecia, e affidata a una staffetta che attraversa Paesi e continenti fino alla cerimonia di apertura dei Giochi, la fiamma olimpica è uno dei simboli più potenti e riconoscibili dello sport mondiale. Un rito che affonda le sue radici nell'antichità e che ancora oggi rappresenta un messaggio universale di continuità, pace e unione tra i popoli. Nell'antica Grecia il fuoco era un elemento sacro, legato al culto di Zeus e di Era. Durante i Giochi olimpici antichi, celebrati a Olimpia a partire dal 776 avanti Cristo, una fiamma ardeva costantemente nei templi, a simboleggiare la presenza divina e la purezza della competizione.

