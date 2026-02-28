I giudici hanno deciso di procedere contro il capo staff di Nordio nell’ambito dell’indagine sul caso Almasri, che coinvolge anche la Bartolozzi, priva di immunità. La strategia sembra puntare a portare in aula il ministro della Giustizia e Piantedosi come testimoni, mentre l’obiettivo sembra essere sfidare direttamente il governo.

L’avviso di conclusione indagini, preludio di un processo, a carico di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, mi ha riportato alla memoria un episodio di tanti anni fa. Era il 4 marzo del 1993 quando il pool di Mani pulite dispose l’arresto di Enzo Carra, portavoce dell’allora segretario della Dc, Arnaldo Forlani. A San Vittore, carcere milanese dove stazionavano perennemente i cronisti, fu portato in manette e la foto del giornalista con gli schiavettoni (prima di diventare capo ufficio stampa della Democrazia cristiana era stato a lungo redattore ed editorialista del quotidiano romano Il Tempo) fece il giro delle redazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giudici forti col capo staff di Nordio. Il vero obiettivo è sfidare il governo

La riforma Meloni-Nordio è la vendetta perfetta del governo contro i giudici che applicano il dirittoSe accostata ai numerosi atti illegittimi di questo esecutivo, la revisione costituzionale appare per quel che è: la reazione a una frustrazione...

Leggi anche: Zerocalcare disprezza il governo ma non i 3 milioni del tax credit ricevuti: vero comunista col Rolex