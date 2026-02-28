A Firenze, il mese di marzo inizia con una serie di eventi culturali presso le Giubbe Rosse. La rassegna, che si svolge nel centro storico, comprende incontri, presentazioni e momenti di discussione dedicati a vari temi culturali. La programmazione prevede appuntamenti quotidiani con protagonisti diversi, offrendo così un calendario ricco di occasioni per il pubblico locale e visitatori.

Firenze, 28 febbraio 2026 - Si chiude febbraio con “Testimonianze” e si apre un marzo fitto di appuntamenti nel cuore di Firenze. Al Caffè Letterario Giubbe Rosse, l’incontro conclusivo del mese con Roberto Mosi, presidente dell’Associazione culturale Testimonianze, Severino Saccardi, direttore della rivista, e il redattore Mattia Poggi, fa da ponte verso una nuova stagione di incontri. Da martedì prossimo prende il via una rassegna che, fino al 31, proporrà otto eventi tra letteratura, arti visive, storia e riflessione filosofica. Si comincia martedì, appunto, alle 17,30 con “San Francesco ci parla ancora. A ottocento anni dalla scomparsa”.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giubbe Rosse: al via la rassegna culturale di marzo

