Firenze, 21 dicembre 2025 - Inaugurata alle Giubbe Rosse la mostra fotografica di Giovanni Fanetti dedicata a San Salvi, lo storico manicomio cittadino, raccontato attraverso immagini realizzate negli anni Settanta e oggi restituite al pubblico in una mostra monografica dal forte impatto umano e civile. A distanza di un anno dall’ultima presenza dell’autore nello storico caffè letterario, Fanetti torna con un lavoro che non si limita alla memoria visiva di un luogo, ma riporta al centro le persone che lo hanno abitato, in un periodo cruciale della storia della psichiatria italiana. L’esposizione è curata da Maria Cristina Galletti e si inserisce nel solco di una riflessione profonda sul significato dello sguardo e della fotografia come strumento di restituzione di dignità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Salvi negli scatti di Giovanni Fanetti alle Giubbe Rosse

