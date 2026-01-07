Cinema 2026 | tra blockbuster e novità inattese

Il cinema nel 2026 si presenta come un mix equilibrato tra grandi produzioni hollywoodiane e nuove proposte indipendenti. Con l’evoluzione delle piattaforme di streaming e il ritorno alle sale, il settore continua a offrire un’ampia varietà di esperienze cinematografiche. Questa stagione promette di consolidare le tendenze attuali, mantenendo un dialogo costante tra innovazione e tradizione.

Tra blockbuster hollywoodiani e sorprese autoriali, il 2026 segnerà l'equilibrio tra sale tradizionali e streaming. Da una parte c'è già attesa per i blockbuster promessi da Hollywood in un estremo tentativo di rilanciarsi, aggrappandosi a modelli più che collaudati; dall'altra c'è la ricerca di quelle novità, spesso inattese fino al momento della scoperta, che possono ribaltare il tavolo. In mezzo c'è un sistema della promozione che il marketing ha ormai pienamente contagiato: a colpi di influencer, falsi spot basati su intelligenza artificiale e annunci roboanti, i nostri gusti vengono condizionati con mesi di anticipo.

