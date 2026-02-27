Al Cinema San Pietro di Quinto arriva la rassegna Mercoledì d’autore con sei titoli in programma

Al Cinema San Pietro di Quinto prende il via la rassegna “Mercoledì d’autore” con sei film in programma. Questa è la prima volta che il circuito organizza un evento di questo tipo nella settima sala, che è entrata a far parte della rete nel dicembre 2024. La rassegna si svolge ogni mercoledì e coinvolge diverse pellicole selezionate per l’occasione.

Prima rassegna ideata da Circuito al cinema San Pietro di Quinto, la settima sala entrata a fare parte della rete a dicembre del 2024. Si intitola "Mercoledì d'autore" e comprende sei film di qualità in programma dal 4 marzo all'8 aprile 2026, ogni mercoledì alle ore 21.