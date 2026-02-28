Giovanni Franzoni | Oggi non mi sono fidato avrei potuto spingere di più

Giovanni Franzoni ha concluso la discesa libera maschile a Garmisch Partenkirchen posizionandosi quarto, a 1.20 secondi dal vincitore Marco Odermatt. Dopo la gara, l’atleta italiano ha commentato ai microfoni di Rai 2 HD, affermando di non aver avuto fiducia in sé stesso e di aver potuto spingere di più durante la discesa.

Il bilancio della gara: “A livello di tenuta mi piacerebbe una neve un po’ diversa, però per le condizioni che ci sono comunque è una bellissima giornata. C’è un bel pubblico, è stata una bella gara. Se devo essere sincero perché più che aver perso lo sci, il fatto di non averla provata, ovviamente io non avevo mai fatto la discesa qui a Garmisch, e ho fatto la prima volta appunto la prova due giorni fa, in cui ero avevo sciato comunque bene, ma avevo sbagliato la parte sotto e ieri non avendo potuto provare praticamente tutta la pista, oggi abbiamo un po’ più di insicurezze perché comunque la pista si è evoluta in due giorni“. Le condizioni... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

Temi più discussi: Il fratello di Franzoso contro Franzoni: Non è andato al suo funerale, è egoista. La replica: Giovanni non ha colpe; Franzoso-Franzoni, lite social tra i fratelli: Non c'era al suo funerale..., No, Giovanni non ha colpe; Qualcuno non era al suo funerale; Mi ero promesso di fare silenzio, ma non posso:…; Polemica di cattivo gusto nello sci alpino. Il fratello di Matteo Franzoso: Franzoni non è venuto neanche al funerale….

