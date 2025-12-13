Gaetano | Mi arrabbiai con Garcia al Napoli avrei potuto dare di più quando le cose non andavano bene
Gianluca Gaetano, ex Napoli ora al Cagliari, ripercorre la sua esperienza in maglia azzurra, svelando momenti di crescita e le emozioni vissute. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista racconta le sfide affrontate, i rapporti con i tecnici e come le situazioni difficili lo abbiano plasmato nel suo percorso professionale.
Gianluca Gaetano, ex Napoli ora al Cagliari, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la sua avventura in maglia azzurra e cosa gli hanno dato i tecnici che ha incontrato nel suo percorso calcistico. L’intervista a Gaetano. Lei ha già avuto tecnici di primissima fascia: Spalletti, Ranieri, Ancelotti, Conte, Garcia. «Mi sento fortunato per questo, ho imparato e sono cresciuto anche come uomo con loro. Mi è rimasto impresso il lavoro quotidiano di Spalletti: formidabile. Vorrei aggiungere Pecchia che mi ha allenato a Cremona: mi ha dato la mentalità vincente». Quasi sempre presente, 15 presenze stagionali su 17 gare ufficiali, non ancora in campo per 90 minuti: «Non mi soffermo sulla quantità del tempo trascorso in campo ma sulla qualità. Ilnapolista.it
