Gianluca Gaetano, ex Napoli ora al Cagliari, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la sua avventura in maglia azzurra e cosa gli hanno dato i tecnici che ha incontrato nel suo percorso calcistico. L’intervista a Gaetano. Lei ha già avuto tecnici di primissima fascia: Spalletti, Ranieri, Ancelotti, Conte, Garcia. «Mi sento fortunato per questo, ho imparato e sono cresciuto anche come uomo con loro. Mi è rimasto impresso il lavoro quotidiano di Spalletti: formidabile. Vorrei aggiungere Pecchia che mi ha allenato a Cremona: mi ha dato la mentalità vincente». Quasi sempre presente, 15 presenze stagionali su 17 gare ufficiali, non ancora in campo per 90 minuti: «Non mi soffermo sulla quantità del tempo trascorso in campo ma sulla qualità. Ilnapolista.it

Gaetano: «Mi arrabbiai con Garcia, al Napoli avrei potuto dare di più quando le cose non andavano bene»