Confermato il presidente Zanon alla guida della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

Massimo Zanon si riconferma presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo per il mandato 2026-2031, assicurando continuità alla guida dell’ente. La sua conferma rappresenta un elemento di stabilità per le attività commerciali e il tessuto economico di questa area, consolidando il ruolo della Camera di Commercio nel sostegno alle imprese locali.

Prossima tappa le nomine di giunta il 9 febbraio. Elezione per acclamazione durante l’insediamento del nuovo Consiglio, che rappresenta quasi 130 mila localizzazioni d’impresa. «Sostenere la competitività del nostro sistema economico» Massimo Zanon si riconferma presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo anche per il mandato 2026-2031. L’elezione è avvenuta per acclamazione in sala Pedenin di Palazzo Balbi lunedì 26 gennaio durante l’insediamento del nuovo Consiglio, che rappresenta quasi 130.000 localizzazioni d’impresa registrate e copre una superficie territoriale di 4.292,26 chilometri quadrati.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Venezia Rovigo

Nel 2025, la Camera di Commercio di Livorno ha registrato 1.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Venezia Rovigo

Argomenti discussi: Massimo Zanon confermato presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, le congratulazioni del sindaco Luigi Brugnaro | Live; Camera di commercio di Venezia e Rovigo, Zanon confermato presidente; Zanon confermato presidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo; Massimo Zanon confermato presidente della Camera di Commercio di Venezia ….

Zanon confermato presidente della Camera di Commercio Venezia RovigoMassimo Zanon si riconferma presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo anche per il mandato 2026-2031. (ANSA) ... ansa.it

Camera di Commercio, Zanon presidente bis: «Imprese e negozi? Venezia è a un bivio»VENEZIA - Buona la prima, buonissima la seconda. Perché ottenere per due volte, a cinque anni di distanza, l'unanimità del Consiglio della Camera di commercio di Venezia ... ilgazzettino.it

Congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro a Massimo Zanon, confermato presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo! In questi anni ha dimostrato una grande conoscenza del sistema camerale e del tessuto economico del territorio, m x.com

Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle esprime le più sincere congratulazioni a Massimo Zanon per la riconferma alla Presidenza della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e augura buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio camerale. Siamo certi ch - facebook.com facebook