Musei gratuiti la prima domenica dell' anno e aperti per l' Epifania
Il 4 gennaio, prima domenica dell’anno, tutti i civici musei saranno aperti e accessibili gratuitamente, in occasione della #domenicalmuseo. Questa iniziativa del Ministero della Cultura permette di visitare i principali luoghi culturali senza costi, offrendo un’opportunità di scoperta e approfondimento anche durante le festività di inizio anno. L’iniziativa continuerà anche nel 2026, promuovendo l’accesso alla cultura per tutti.
Saranno aperti e gratuiti tutti i civici musei il 4 gennaio, prima domenica dell'anno. Continua anche nel 2026 l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito ai luoghi della cultura ogni prima domenica del mese.I. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
