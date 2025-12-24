Pierdavide Carone | Quando ho dovuto dire a mio padre che aveva il cancro ho perso il lusso di sentirmi figlio Poi la malattia ha colpito anche me ma l’abbiamo presa in tempo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierdavide Carone condivide il suo percorso di vita, segnato da sfide personali e professionali. Dopo aver affrontato la malattia di suo padre e la propria esperienza con il cancro, ha vissuto momenti difficili che lo hanno reso più resiliente. Vincitore di Ora o mai più e candidato all’Eurovision con San Marino, riflette sulla forza acquisita nel superare le avversità e sulla sua visione senza paura del futuro.

Il cantante, che ha appena vinto la terza stagione di Ora o mai più e punta all'Eurovision con San Marino, qui si racconta come mai prima: «Avendo già affrontato una carriera che si spegne, una famiglia che si disgrega, una malattia e la morte di un padre, non ho più paura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

pierdavide carone quando ho dovuto dire a mio padre che aveva il cancro ho perso il lusso di sentirmi figlio poi la malattia ha colpito anche me ma l8217abbiamo presa in tempo

© Vanityfair.it - Pierdavide Carone: «Quando ho dovuto dire a mio padre che aveva il cancro ho perso il lusso di sentirmi figlio. Poi la malattia ha colpito anche me, ma l’abbiamo presa in tempo»

Leggi anche: “Mio padre è morto quando avevo 14 anni, si è tolto la vita. Il cancro? Ho fatto una terapia che non ha funzionato, poi la chemio. Proseguo con cure e controlli ma al momento sto bene”: così Caterina Caselli

Leggi anche: Raimondo Todaro: «Ho tolto quattro tumori, il cancro è in remissione totale. Mio padre ha la mia stessa malattia, ma lui deve continuare a combattere»

