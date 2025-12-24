Pierdavide Carone | Quando ho dovuto dire a mio padre che aveva il cancro ho perso il lusso di sentirmi figlio Poi la malattia ha colpito anche me ma l’abbiamo presa in tempo

Pierdavide Carone condivide il suo percorso di vita, segnato da sfide personali e professionali. Dopo aver affrontato la malattia di suo padre e la propria esperienza con il cancro, ha vissuto momenti difficili che lo hanno reso più resiliente. Vincitore di Ora o mai più e candidato all’Eurovision con San Marino, riflette sulla forza acquisita nel superare le avversità e sulla sua visione senza paura del futuro.

