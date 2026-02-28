Giorgia Cardinaletti dal Tg1 a Sanremo | la carriera da giornalista e gli amori

Giorgia Cardinaletti, volto noto del Tg1, si presenta questa sera sul palco dell'Ariston a Sanremo, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. La giornalista ha costruito la sua carriera nel mondo dell'informazione e questa partecipazione rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale. La serata vede anche alcuni dettagli sulla sua vita privata e sui suoi amori.