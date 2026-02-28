Giorgia Cardinaletti dal Tg1 a Sanremo | la carriera da giornalista e gli amori
Giorgia Cardinaletti, volto noto del Tg1, si presenta questa sera sul palco dell'Ariston a Sanremo, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. La giornalista ha costruito la sua carriera nel mondo dell'informazione e questa partecipazione rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale. La serata vede anche alcuni dettagli sulla sua vita privata e sui suoi amori.
Sabato 28 febbraio 2026 segna una tappa fondamentale nella carriera di Giorgia Cardinaletti: il debutto come co-conduttrice della serata finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, la giornalista sveste i panni dell'inviata — ruolo che ha ricoperto per tutta la settimana della kermesse — per calcare le tavole del Teatro Ariston in una veste inedita. Scopriamo la vita e gli amori di una delle giornaliste di punta della televisione italiana.
Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo. La reazione in diretta della giornalista del Tg1: "Non è uno scherzo?" Il conduttore dà l'annuncio in diretta al Tg1 'spiazzando' la giornalista: "Non so che dire.
Leggi anche: Stasera la finale di Sanremo 2026: la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti co-conduttrice, Bocelli super ospite, cantano tutti e 30 i big, ecco come si vota
