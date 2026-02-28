giocare tra generazioni accordo fondazione spi cgil

La Fondazione e la Spi Cgil hanno firmato un accordo sul progetto “Giocare tra generazioni”. L’iniziativa si concentra sulla Residenza protetta di Città della Pieve, dove si realizza un’attività di recupero di tecniche manuali tradizionali. Il progetto mira a coinvolgere diverse fasce di età, creando un ponte tra passato e presente attraverso attività condivise.

C’è una continuità profonda che lega la storia di Città della Pieve alla sua Residenza protetta, un legame che oggi si esprime attraverso il recupero della manualità antica. La Fondazione Creusa Brizi Bittoni e lo Spi-Cgil Lega Trasimeno hanno siglato l’accordo operativo per il progetto “ Giochi-Amo. Mani che costruiscono legami - Giocare tra generazioni“, formalizzato dal presidente della struttura e dal segretario generale del sindacato, Giorgio Fioretto. L’iniziativa, nata dopo una positiva fase sperimentale, vede gli ospiti della residenza impegnati nella costruzione artigianale di giocattoli in legno ispirati ai modelli del passato. Grazie al supporto dei volontari dello Spi-Cgil, il laboratorio diventa uno spazio di invecchiamento attivo dove la fragilità dell’anziano cede il passo alla sapienza del “saper fare“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

