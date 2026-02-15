Pensionati al centro | Spi Cgil Treviso in tour tra bilancio diritti e referendum Ascolto e tutela sul territorio

Lo Spi Cgil di Treviso ha iniziato un tour sul territorio per parlare di pensioni, diritti e del referendum in programma. L’obiettivo è ascoltare direttamente i pensionati e rispondere alle loro domande. Durante gli incontri, si discutono anche le novità sulla legge di bilancio e i servizi di assistenza disponibili.

Pensionati in Movimento: Lo Spi Cgil di Treviso Avvia un Tour del Territorio tra Welfare, Legge di Bilancio e Referendum. Lo Spi Cgil di Treviso ha dato il via a un intenso tour della provincia, dal 16 febbraio al 24 marzo, per informare e ascoltare i pensionati sulle novità della Legge di Bilancio, sui diritti spesso inespressi e sulle sfide del welfare locale. L'iniziativa culminerà con il dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, coinvolgendo direttamente i 41.107 iscritti, con una forte presenza femminile che rappresenta oltre la metà del totale. Un Sindacato in Campo: Ascolto, Informazione e Tutela dei Diritti.