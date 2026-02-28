Gino Cecchettin sul palco di Sanremo 2026 per la nuova campagna della Fondazione intitolata a Giulia
Sul palco di Sanremo 2026 si esibisce Gino Cecchettin in occasione della nuova campagna promossa dalla Fondazione dedicata a Giulia. La finale del festival, trasmessa questa sera, sabato 28 febbraio, include un momento che coinvolge direttamente il pubblico, portando all’attenzione una questione di carattere civile. La serata si conclude con questa esibizione, che si inserisce tra le performance musicali.
Un breve film che si chiude con una frase importante: "La violenza non nasce all’improvviso." La finale del Festival di Sanremo 2026, in onda questa sera, sabato 28 febbraio, si carica anche di un momento di forte impatto civile. Tra gli ospiti attesi sul palco dell’Ariston ci sarà infatti Gino Cecchettin, che interverrà per parlare di femminicidi e della fondazione nata in memoria della figlia Giulia, uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. La sua presenza coincide con il lancio del nuovo spot di sensibilizzazione della Fondazione Giulia Cecchettin ETS. Un breve film che si chiude con una frase importante: “La violenza non nasce all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gino Cecchettin sul palco dell'Ariston lancia la nuova campagna della Fondazione intitolata a GiuliaAd annunciarlo durante la conferenza stampa che precede l'ultima serata del Festival di Sanremo è il vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time,...
Leggi anche: «Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime» ci ricorda il video. E Gino Cecchettin lo ricorderà anche sul palco della finale di Sanremo 2026
