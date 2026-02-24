La storia della 105enne sul Palco dell' Ariston

Gianna Pratesi, che compirà 105 anni il prossimo 16 marzo, parteciperà a Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. La sua presenza si deve alla volontà di ricordare i momenti storici vissuti dalla città e dalla nazione. La donna, residente da decenni nel Nord Italia, ha vissuto molte trasformazioni e ora si prepara a salire sul palco dell’Ariston. La sua storia si intreccia con quella della manifestazione.

© Iodonna.it - La storia della 105enne sul Palco dell'Ariston

S anremo 2026 rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo Il 16 marzo. Originaria di Chiavari, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque la Repubblica. Pratesi fu tra le donne che, per la prima volta, votarono nel 1946. E proprio per ricordare quel momento storico è ospite del festival, accompagnata dai figli Alessandro e Marco. Il referendum del 1946, quando Pratesi votò, sancì la nascita della Repubblica italiana. Carlo Conti, lezione di serenità per Sanremo 2026: «Devo battere me stesso, che mi frega.» X Leggi anche › Tutti gli ospiti del Suzuki Stage a Piazza Colombo, il palco live di Sanremo 2026 Sanremo 2026: chi è Gianna Pratesi, la 105enne di Chiavari ospite al festival. 🔗 Leggi su Iodonna.it Laura Pausini al Festival di Sanremo, una lunga storia d'amore con la moda. Ecco tutti i suoi look sfoggiati sul palco dell'AristonLaura Pausini torna a Sanremo e questa volta lo fa da co-conduttrice. L'attore turco, reduce dal successo della serie Sandokan, affiancherà Laura Pausini e Carlo Conti sul palco dell'AristonC’an Yaman, l’attore turco noto per aver interpretato Sandokan, salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026.