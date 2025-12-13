Cara Giulia Gino Cecchettin incontra gli studenti e la cittadinanza a Vasto

Gino Cecchettin parteciperà a un incontro pubblico a Vasto, il 19 dicembre alle ore 9 al PalaBcc, nell’ambito del Vasto d’autore Festival. Un'occasione per conoscere da vicino l'autore e approfondire temi legati alla sua esperienza e alle sue opere, coinvolgendo studenti e cittadini in un dialogo aperto e stimolante.

Gino Cecchettin sarà protagonista dell’incontro in programma a Vasto il 19 dicembre prossimo, alle ore 9 al PalaBcc, nell'ambito del Vasto d’autore Festival. L'evento in collaborazione con il Comune di Vasto e l’Assessorato alla Cultura, chiude il 2025 con l’ultima data extra in unincontro con. Chietitoday.it "Cara Giulia", Gino Cecchettin incontra gli studenti e la cittadinanza a Vasto - Ospite per la prima volta in Abruzzo in un dibattito con circa mille studenti, aperto alla cittadinanza ... chietitoday.it

IIS Torriani, Gino Cecchettin - Accorati applausi, ma anche dolosi silenzi e qualche lacrima fra i giovani che venerdì hanno riempito la Sala Varalli dell’Istituto d’Istruzione Superiore Torriani di Cremona e le aule delle ... cremonaoggi.it

“Cara Giulia…” Antonio Larizza apre il dialogo con Gino Cecchettin citando il titolo del libro dedicato alla figlia Giulia, con una voce rotta dall’emozione, perché certe storie non smettono mai di parlare. Nel ricordo di Giulia – presto raccontata nel film “Se doma - facebook.com facebook

Paola Randi dirigerà un film sulla storia di Giulia Cecchettin che scriverà insieme alla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan. Il film si chiamerà "Se domani non torno" e sarà basato sul libro "Cara Giulia" scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso. x.com

