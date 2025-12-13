Cara Giulia Gino Cecchettin incontra gli studenti e la cittadinanza a Vasto

Gino Cecchettin parteciperà a un incontro pubblico a Vasto, il 19 dicembre alle ore 9 al PalaBcc, nell’ambito del Vasto d’autore Festival. Un'occasione per conoscere da vicino l'autore e approfondire temi legati alla sua esperienza e alle sue opere, coinvolgendo studenti e cittadini in un dialogo aperto e stimolante.

Gino Cecchettin sarà protagonista dell’incontro in programma a Vasto il 19 dicembre prossimo, alle ore 9 al PalaBcc, nell'ambito del Vasto d’autore Festival. L'evento in collaborazione con il Comune di Vasto e l’Assessorato alla Cultura, chiude il 2025 con l’ultima data extra in unincontro con. Chietitoday.it

