Ancora un atto vandalico ai danni della targa per Norma Cossetto Gesto di inaudita gravità

Firenze, 25 dicembre 2025 – “Nella mattinata di oggi ci siamo svegliati davanti a una bruttissima sorpresa: la targa dedicata a Norma Cossetto, collocata all’interno del Giardino Norma Cossetto, è stata nuovamente e vigliaccamente vandalizzata”. A denunciarlo è la consigliera del Quartiere 3 di Firenze Barbara Nannucci.  "Non solo la targa è stata danneggiata e divelta –  continua Nannucci – ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto di inaudita gravità e mancanza di rispetto verso la memoria storica e i valori che essa rappresenta. Abbiamo già richiesto l’intervento della Polizia Municipale per il ripristino dell’area e per l’avvio delle verifiche necessarie, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili di questo ennesimo atto vile, avvenuto nella notte della Vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

