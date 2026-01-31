A Pavia cambia il comando dei vigili del fuoco. Oggi si è insediato Daniele Panza, che prende il posto di Alessandro Segatori, trasferito a Savona. Panza sarà a capo delle operazioni di sicurezza nella provincia, con l’obiettivo di mantenere alta la prontezza e l’efficienza dei servizi di emergenza.

Pavia, 31 gennaio 2025 - Cambio al vertice dei vigili del fuoco. Si è insediato oggi, sabato 31 gennaio, il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pavia, Daniele Panza, subentrato ad Alessandro Segatori che ha lasciato Pavia per il trasferimento a Savona. Originario di Avellino, 49 anni, sposato e padre di due figli, il nuovo comandante Daniele Panza arriva a Pavia dal Comando di Milano, dove è stato dirigente vicario dal 2022, dopo aver prestato servizio in precedenza alla Direzione regionale dei vigili del fuoco Lombardia e prima ancora al Comando di Varese. Nei suoi anni di servizio nei vigili del fuoco, ha partecipato a interventi per calamità naturali di rilievo nazionale, tra cui i terremoti del 2012 in Emilia Romagna e del 2016-2017 in Centro Italia e ha coordinato i nuclei specialistici dei vigili del fuoco in occasione dell'Expo 2015 a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, Daniele Panza è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco

Approfondimenti su Pavia Vigili del fuoco

Il 1° febbraio segna un cambio di leadership nel comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza, con l’ingegner Vito Cristino che assume il ruolo di comandante provinciale.

Alberto Maiolo, 55 anni, originario del Friuli e laureato in Ingegneria a Trieste, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pavia Vigili del fuoco

Pavia, c’è un lieto ritorno: Ghiringhelli si riveste d’azzurroIl club di via Alzaia ha definito il ritorno del difensore 34enne, a lungo in B e C. Novità anche in attacco, con l’innesto del classe 2005 Daniele Orlando ... laprovinciapavese.gelocal.it

Pavia, chiede alla vicina del latte, si fa aprire e la violenta. ArrestatoUn ragazzo di 29 anni ha ammesso di aver violentato una studentessa 19enne, sua vicina di casa. L'aggressione è avvenuta a Pavia lunedì mattina. Il fidanzato della vittima - che vive nello stesso ... tg24.sky.it

Alessandro Segatori lascia l'incarico dopo due anni al comando provinciale dei Vigili del fuoco. Al suo posto è stato nominato Daniele Panza. - facebook.com facebook