Pavia Daniele Panza è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco
A Pavia cambia il comando dei vigili del fuoco. Oggi si è insediato Daniele Panza, che prende il posto di Alessandro Segatori, trasferito a Savona. Panza sarà a capo delle operazioni di sicurezza nella provincia, con l’obiettivo di mantenere alta la prontezza e l’efficienza dei servizi di emergenza.
Pavia, 31 gennaio 2025 - Cambio al vertice dei vigili del fuoco. Si è insediato oggi, sabato 31 gennaio, il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pavia, Daniele Panza, subentrato ad Alessandro Segatori che ha lasciato Pavia per il trasferimento a Savona. Originario di Avellino, 49 anni, sposato e padre di due figli, il nuovo comandante Daniele Panza arriva a Pavia dal Comando di Milano, dove è stato dirigente vicario dal 2022, dopo aver prestato servizio in precedenza alla Direzione regionale dei vigili del fuoco Lombardia e prima ancora al Comando di Varese. Nei suoi anni di servizio nei vigili del fuoco, ha partecipato a interventi per calamità naturali di rilievo nazionale, tra cui i terremoti del 2012 in Emilia Romagna e del 2016-2017 in Centro Italia e ha coordinato i nuclei specialistici dei vigili del fuoco in occasione dell'Expo 2015 a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Pavia Vigili del fuoco
Vigili del fuoco, Vito Cristino è il nuovo comandante provinciale
Il 1° febbraio segna un cambio di leadership nel comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza, con l’ingegner Vito Cristino che assume il ruolo di comandante provinciale.
Alberto Maiolo è il nuovo comandante dei vigili del fuoco
Alberto Maiolo, 55 anni, originario del Friuli e laureato in Ingegneria a Trieste, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia.
Ultime notizie su Pavia Vigili del fuoco
Pavia, c’è un lieto ritorno: Ghiringhelli si riveste d’azzurroIl club di via Alzaia ha definito il ritorno del difensore 34enne, a lungo in B e C. Novità anche in attacco, con l’innesto del classe 2005 Daniele Orlando ... laprovinciapavese.gelocal.it
Pavia, chiede alla vicina del latte, si fa aprire e la violenta. ArrestatoUn ragazzo di 29 anni ha ammesso di aver violentato una studentessa 19enne, sua vicina di casa. L'aggressione è avvenuta a Pavia lunedì mattina. Il fidanzato della vittima - che vive nello stesso ... tg24.sky.it
Alessandro Segatori lascia l'incarico dopo due anni al comando provinciale dei Vigili del fuoco. Al suo posto è stato nominato Daniele Panza. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.