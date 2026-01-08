Loredana Giannicola è il nuovo direttore dell’USR Calabria | Restituire autorevolezza alle scuole deve rappresentare la nostra destinazione di scopo
Loredana Giannicola è stata nominata nuova direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria. In una comunicazione rivolta a tutto il mondo della scuola, ha espresso l’intento di rafforzare l’autorevolezza delle istituzioni scolastiche e di lavorare per un sistema educativo più solido e riconosciuto. La sua guida si concentrerà su priorità volte a migliorare la qualità dell’offerta formativa e a sostenere il ruolo delle scuole sul territorio.
Loredana Giannicola ha assunto la guida dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria. In una lettera indirizzata a dirigenti, docenti, personale scolastico, studenti e famiglie, ha condiviso il senso del suo impegno e le priorità per il mandato appena avviato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La cassanese Loredana Giannicola nominata dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria - Loredana Giannicola è stata nominata Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. msn.com
Il Coordinamento regionale si è insediato alla presenza del dg Loredana Giannicola, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione degli studenti. Tanti gli argomenti trattati, dall’uso dei cellulari in classe al rapporto con le istituzioni - facebook.com facebook
