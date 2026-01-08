Loredana Giannicola è il nuovo direttore dell’USR Calabria | Restituire autorevolezza alle scuole deve rappresentare la nostra destinazione di scopo

Loredana Giannicola è stata nominata nuova direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria. In una comunicazione rivolta a tutto il mondo della scuola, ha espresso l’intento di rafforzare l’autorevolezza delle istituzioni scolastiche e di lavorare per un sistema educativo più solido e riconosciuto. La sua guida si concentrerà su priorità volte a migliorare la qualità dell’offerta formativa e a sostenere il ruolo delle scuole sul territorio.

