Giallo nella notte in tangenziale 45enne accoltellato al braccio | è grave al Maggiore

Nella notte, un uomo di 45 anni è stato ferito con un coltello mentre si trovava sulla tangenziale vicino all’ingresso di via Mantova, in direzione Reggio Emilia. L’aggressione si è verificata lungo la carreggiata e il ferito è stato portato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire quanto successo.

L'episodio, dai contorni non ancora chiariti, è avvenuto qualche minuto dopo le 5.30, all'altezza dell'ingresso di via Mantova Sarebbe stato aggredito con un coltello, mentre si trovava lungo la tangenziale, nei pressi dell'ingresso di via Mantova, in direzione Reggio Emilia. Un uomo di 45 anni è stato soccorso qualche minuto dopo le 5.40 della mattinata di sabato 28 febbraio dall'ambulanza e dall'automedica del 118 di Parma. Al momento non è chiaro se l'uomo aggredito si trovasse o meno all'interno di un'auto. L'episodio, dai contorni non ancora chiariti, è in corso di approfondimento da parte dei poliziotti della Questura di Parma, arrivati sul posto insieme ai soccorritori.