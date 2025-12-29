Schianto frontale tra due auto in tangenziale | 71enne grave in elisoccorso al Maggiore

Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, si è verificato uno schianto frontale tra due veicoli sulla tangenziale. Un uomo di 71 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma. L’incidente è sotto verifica delle autorità competenti per determinare cause e dinamica.

Un uomo di 71 anni è stato ricoverato in gravi condizioni di salute, dopo essere stato trasportato in elisoccorso, all'Ospedale Maggiore di Parma, nella mattinata di lunedì 29 dicembre. Era al volante di una Mercedes che si è scontrata frontalmente con una Hyundai, lungo la tangenziale di.

