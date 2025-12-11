Incidente sul lavoro nella notte in viale delle Esposizioni | lavoratore 63enne grave al Maggiore

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, in viale delle Esposizioni a Parma, si è verificato un grave incidente sul lavoro che ha coinvolto un lavoratore di 63 anni. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Un incidente sul lavoro si è verificato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre in viale delle Esposizioni a Parma. Un lavoratore di 63 anni è rimasto gravemente ferito, per cause in corso di accertamento. L'allarme è scattato poco prima delle 2 di notte. Sul posto sono arrivati i.

