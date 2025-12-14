Sci di fondo | a Davos i norvegesi dominano la 10 km vince Hedegart Barp miglior italiano
Ai Mondiali di sci di fondo a Davos, la Norvegia si impone con forza nella gara dei 10 km a tecnica libera, conquistando la vittoria con Hedegart. Tra gli italiani, miglior risultato di Barp. La competizione si svolge con partenza a intervalli, mettendo in evidenza il dominio norvegese in questa disciplina.
In casa Norvegia la festa è, evidentemente, notevole per quel che si vede nella 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Davos. L’ultimo appuntamento di questo weekend della Coppa del Mondo di sci di fondo vede sette norvegesi arrivare nelle prime otto posizioni, lasciando sostanzialmente il nulla al resto dei contendenti. Per la cronaca, c’è la seconda vittoria da parte di Einar Hedegart, a questo punto da tenere d’occhio come nome di peso sia per il presente che per il futuro. 22’40?7 il tempo del vincitore. Alle sue spalle, con 11?7 di ritardo, Harald Oestberg Amundsen, che di fatto cede le armi nella seconda parte di gara, al pari un po’ di tutti gli altri. Oasport.it
