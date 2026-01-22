Brusca frenata del bus quattro passeggeri finiscono in ospedale

Un'improvvisa frenata del bus ha causato la caduta di alcuni passeggeri, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per controlli. L'episodio, probabilmente dovuto a un tentativo di evitare un altro veicolo, ha creato momenti di tensione all’interno del mezzo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dei coinvolti.

Una brusca frenata del bus, forse per evitare l'impatto con un altro veicolo, ha portato a momenti di scompiglio a bordo del mezzo.Il fatto nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, in via Isonzo, nel levante cittadino, poco dopo le 8: sull'autobus erano presenti diversi passeggeri e in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Brusca frenata per Raspadori, la Roma per l'attacco pensa a GiovaneLa Roma valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, con attenzione a Giovane.

Juventus-Lecce 1-1, David sbaglia un rigore. Brusca frenata per SpallettiNel match tra Juventus e Lecce, terminato 1-1, David ha sbagliato un rigore decisivo.

Brusca frenata del bus, quattro passeggeri finiscono in ospedaleSull'autobus erano presenti diversi passeggeri e in quattro, cadendo, sono rimasti infortunati e sono stati portati in ospedale in codice giallo ... genovatoday.it

Pirata della strada compie un sorpasso azzardato costringendo l'autista del bus a una brusca frenata, ferita una ragazza: è caccia all'uomoPRATA (PORDENONE) - È caccia al pirata della strada che lunedì mattina, compiendo un sorpasso azzardato a Prata di Sopra ha costretto il conducente di un autobus ... ilgazzettino.it

TESLA CYBERTRUCK: VENDITE CROLLATE PER IL PICKUP ELETTRICO NEL 2025 Doveva rivoluzionare il mercato dei pick-up americani. Invece il Cybertruck si trova oggi ad affrontare una brusca frenata. Nel 2025 la domanda è scesa ben al di sott facebook

#Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Harrison, stop Baldanzi. Ora il colpo in difesa L'esterno del @LUFC è in arrivo a #Firenze nelle prossime ore. Brusca frenata sul fronte Baldanzi, la Viola ha messo in standby la trattativa e si è inserito il Genoa x.com