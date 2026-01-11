Cade da una moto su una pista di motocross | grave 14enne nel Vicentino

Un grave incidente si è verificato sabato 10 gennaio sulla pista di motocross di via Scovizze, a Isola Vicentina, nel Vicentino. Un ragazzo di 14 anni è caduto dalla moto ed è stato soccorso per le ferite riportate. La dinamica e le condizioni del giovane sono ancora in fase di valutazione da parte delle autorità.

Gravissimo incidente sulla pista di motocross di via Scovizze a Isola Vicentina (Vicenza) nella tarda mattinata di sabato 10 gennaio. Una ragazzina di 14 anni, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra durante un allenamento con il padre. La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire, ma la ragazzina ha riportato un trauma dorsale che ha inizialmente fatto temere gravi conseguenze. Sul posto sono arrivati tempestivamente automedica e ambulanza, seguiti dall’elisoccorso decollato da Verona, vista la gravità della caduta. Dopo i primi soccorsi, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è adesso ricoverata nel reparto di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cade da una moto su una pista di motocross: grave 14enne nel Vicentino Leggi anche: Cade dalla moto da cross mentre è in pista col padre: grave ragazzina 14enne a Isola Vicentina Leggi anche: Studenti investiti da un bus, una 14enne perde parte di una gamba: l'incidente all’uscita dalla scuola nel Vicentino Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Isola Vicentina, cade dalla moto su pista da motocross: grave una 14enne; Cade dalla moto da cross mentre è in pista col padre: grave ragazzina 14enne a Isola Vicentina; Cade da moto sulla pista da motocross, grave 14enne nel Vicentino; Cade da moto sulla pista da motocross, grave 14enne nel Vicentino. Isola Vicentina, cade dalla moto su pista da motocross: grave una 14enne - Ora è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo ... rainews.it

Cade da moto sulla pista da motocross, grave 14enne nel Vicentino - Una ragazzina di 14 anni, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a ... msn.com

Cade dalla moto da cross: gravissima una ragazza di 14 anni, è in rianimazione - Isola Vicentina, ragazza di 14 anni cade dalla moto da cross: trauma dorsale grave, ricoverata in rianimazione a Vicenza. nordest24.it

Cade da moto sulla pista da motocross, grave ragazzina 14enne nel Vicentino - facebook.com facebook

Isola Vicentina, cade dalla moto su pista da motocross: grave una 14enne. La giovane ha perso il controllo della sua due ruote. Ora è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.