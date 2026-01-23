Gazzetta dello Sport | Napoli fuochi d’artificio sul mercato | Giovane è il colpo di Conte

Il mercato del Napoli si anima con importanti novità, segnando un momento di grande fermento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club ha messo a segno un colpo significativo con l’arrivo di un giovane talento, scelto da Conte per rafforzare la rosa. Un giovedì che si distingue per movimenti e strategie, confermando l’impegno del Napoli nel programmare una stagione competitiva e ambiziosa.

"> Un giovedì da fuochi d’artificio. Il Napoli rompe gli indugi e sblocca finalmente il proprio mercato con un colpo importante, destinato a incidere subito e soprattutto nel futuro. Conte chiama, Manna risponde: Giovane Santana do Nascimento sarà oggi un nuovo giocatore azzurro. Brasiliano, classe 2003, attaccante moderno e versatile, capace di agire sia da prima sia da seconda punta. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’operazione rappresenta un investimento tecnico e strategico, in piena linea con la tradizione del club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: "Napoli, due cessioni per sbloccare il mercato"Il Napoli cerca di sbloccare il mercato attraverso due cessioni strategiche, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

