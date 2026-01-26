Zingaretti Pd | Board of peace per Gaza è un macabro progetto se l'Italia aderirà non conterà nulla

Nicola Zingaretti, leader del Pd al Parlamento europeo, commenta la proposta di un

Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, intervistato da Fanpage.it, dice che il passo indietro di Trump sull'invasione militare in Groenlandia "crea comunque instabilità". Ma il passo indietro di Trump "è un risultato della ferma reazione degli europei, purtroppo a eccezione del nostro governo". Per Zingaretti "Il Board of peace per Gaza è il luogo dove ci può portare la destra italiana ed internazionale, un luogo nel quale non si conta nulla e si obbedisce".🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo il fallimento della tregua a Gaza, emergono dettagli sulla nuova istituzione voluta da Trump, denominata

Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con Giorgia Meloni riguardo al possibile ingresso dell’Italia nel Board of Peace per Gaza.

Buongiorno. Tre sono, a mio avviso, i fatti rilevanti della giornata politica di ieri. • Il “Board for Peace” lanciato a Davos, nel tempio del Forum economico mondiale, è la fotografia perfetta del tempo che viviamo: la pace messa in vetrina accanto agli affari. Trump - facebook.com facebook