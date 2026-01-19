Gaza | il Board of Peace sostituisce l'ONU Un miliardo per entrare nel club di Trump
Dopo il fallimento della tregua a Gaza, emergono dettagli sulla nuova istituzione voluta da Trump, denominata
Un anno dopo il fallimento della tregua a Gaza, Haaretz svela lo statuto della nuova istituzione voluta da Trump: un "Emirato" personale che cancella le Nazioni Unite. Chi paga è dentro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump lavora al Board of Peace per Gaza. Dubbi di Netanyahu. E The Donald lo invita a entrare
Trump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu. L’ufficio del primo ministro israeliano ha criticato l’annuncio statunitense sulla governance della Striscia, sostenendo che la composizione del comitato direttivo non è stata condivisa con Israele e va contro le sue posizioni. Nel frattempo, Donald Trump ha invitato ufficialmente Netanyahu a entrare nel processo.
Leggi anche: Gaza, ONU autorizza forza di 30mila uomini: Trump presiederà il Board of Peace; Russia e Cina si astengono, Hamas respinge
Gaza, il Board of Peace di Trump sarà un'Onu alternativa: l'invito arriva anche all'Italia - È arrivato anche all’Italia l’invito di Donald Trump, arbitro assoluto dei destini della Striscia di Gaza, a partecipare al Board of Peace. tg.la7.it
La premier telefona al presidente Usa e Rutte, poi sente anche von der Leyen e il finlandese Stubb. «Starò nel board per Gaza», in forse la prima riunione a Davos - facebook.com facebook
Gaza, Trump chiede un miliardo per aderire al «Board for Peace» ilsole24ore.com/art/gaza-trump… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.