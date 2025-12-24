Juve futuro in bilico per McKennie? Contratto in scadenza e segnali chiari dalla Continassa Le ultime

Juve, McKennie verso un futuro incerto: contratto in scadenza e segnali eloquenti dalla Continassa Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si fa sempre più incerto proprio mentre il club si avvicina alla chiusura del 2025. Pur essendosi rivelato un elemento estremamente utile per duttilità e capacità di adattarsi a diversi ruoli, la sua permanenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve, futuro in bilico per McKennie? Contratto in scadenza e segnali chiari dalla Continassa. Le ultime Leggi anche: McKennie Juve, quale futuro per il centrocampista texano? Il suo contratto scade a giugno, dalla Continassa arrivano questi segnali Leggi anche: McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tuttosport | McKennie e Cristante, futuro in bilico: possibile asse Juventus-Roma?; Cristante alla Juve e McKennie alla Roma? Possibili sviluppi di mercato; TUTTOSPORT | McKennie e Cristante, futuro in bilico: possibile asse Juventus-Roma?; McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano. Juve, futuro in bilico per McKennie? Contratto in scadenza e segnali chiari dalla Continassa. Le ultime - Juve, McKennie verso un futuro incerto: contratto in scadenza e segnali eloquenti dalla Continassa Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si fa sempre più incerto proprio mentre il club si avvicin ... calcionews24.com

McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano - Le ultimissime sul texano Il futuro di Weston McKennie è diventato uno dei dossier più urgenti e delicati ... calcionews24.com

Juventus, rinnovo McKennie: cosa stanno aspettando? L’americano è ormai una certezza - È questa la domanda che si pongono in molti nel mondo Juventus. tuttojuve.com

#Maignan #Juve Le ultime sul futuro x.com

Mercato Juve già nel futuro: piacciono Hojbjerg e Schlager - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.