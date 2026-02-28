Alessandro Gassmann ha pubblicato un messaggio sui social criticando l'organizzazione del Festival di Sanremo, evidenziando che le regole non vengono applicate in modo uniforme. La sua presa di posizione si riferisce a una questione specifica legata alla gestione dell’evento e ha generato discussioni online. La polemica riguarda le differenze di trattamento tra i partecipanti e le modalità di applicazione delle regole.

«Le regole non sono uguali per tutti». Alessandro Gassmann attacca sui social l'organizzazione del Festival di Sanremo. La polemica scoppia dopo il duetto di Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro nella serata dei duetti. Tra il rapper bolognese, Leo Gassmann e Lda, la 76a edizione della kermesse aveva già fatto discutere per la grande presenza dei figli d'arte. Ora l'attore romano sottolinea come non tutti vengano trattati nello stesso modo. Il post su Instagram Alessandro Gassman ha scritto su Instagram: «Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gassmann, polemica su Morandi all'Ariston: «Le regole non sono uguali per tutti». L'attacco sui social

