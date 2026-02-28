Garlasco il nodo dell' orario dell' omicidio di Chiara Poggi la fascia ristretta non è attendibile
In relazione all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, un esperto ha affermato che l'orario esatto del delitto non può essere definito con precisione entro una fascia ristretta, mettendo in discussione l'affidabilità di tale dato. La discussione si concentra sulla possibilità di determinare con certezza il momento in cui è avvenuto il fatto, senza fare ipotesi o deduzioni.
L’omicidio di Chiara Poggi non si può collocare in una fascia ristretta, perché i medici legali non possono esprimersi “in termini di precisione”, quindi “non è attendibile” restringere il campo del delitto di Garlasco in un segmento breve. Lo sostiene Vittorio Fineschi, professore ordinario di Medicina Legale dell’Università La Sapienza. Il fatto delittuoso, quindi, potrebbe essere collocato solamente in un range temporale più ampio, che si può estendere in tutta la mattinata. Il nodo della fascia oraria del delitto di Garlasco Il range delle 4-5 ore L'ipotesi sulla notte precedente, De Rensis: "Fantascienza" Il nodo della fascia... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza Cattaneo dall'orario dell'omicidio alle armi usate su Chiara PoggiLa consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco è stata depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia.
