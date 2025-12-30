Il settimanale Giallo dedica il suo nuovo numero al caso di Chiara Poggi, analizzando i messaggi privati emersi recentemente. In particolare, si approfondiscono le conversazioni prima dell’omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007, offrendo nuovi spunti sulla vicenda. Questa scoperta contribuisce a mantenere vivo l’interesse sul caso, arricchendo il quadro di elementi finora sconosciuti.

Il settimanale Giallo, in edicola a fine dicembre 2025, torna a occuparsi del delitto di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco, portando alla luce nuovi dettagli di natura privata emersi da messaggi mai resi pubblici prima. Secondo quanto anticipato da diverse testate online, tra cui Leggo e La Sicilia, l’approfondimento del periodico si concentra su alcuni sms scambiati nei giorni precedenti l’omicidio tra Chiara Poggi e la cugina Paola Cappa. In particolare, il 10 agosto 2007, Paola avrebbe chiesto a Chiara di procurarle una confezione di Contramal, un farmaco analgesico a base di tramadolo, utilizzato per il trattamento del dolore e disponibile solo con prescrizione medica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Idiota”. Garlasco, spunta la frase di Chiara Poggi prima dell’omicidio

Leggi anche: Garlasco, la frase di Chiara prima dell'omicidio: "Idiota"

Leggi anche: Garlasco, spunta il Baby Tonfa: l’arma dell’omicidio di Chiara Poggi può essere un portachiavi da autodifesa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Garlasco la frase di Chiara prima dell' omicidio | Idiota; Chiara Poggi, l'ultimo sms-choc a Paola K: L'oppioide non te lo compro | .it.

Garlasco, spunta l'ultima chat tra Chiara Poggi e Paola Cappa prima dell'omicidio: "Mia cugina è un'idiota" - Pochi giorni prima del delitto di Garlasco Chiara Poggi scambiò degli sms con la cugina Paola Cappa: la chat inedita ... virgilio.it