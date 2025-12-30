Incidente mortale a Secondigliano | scooter si scontra con crossover e finisce contro le auto in sosta
Un incidente mortale si è verificato a Secondigliano, domenica 28 dicembre. Un uomo di 60 anni, coinvolto nello scontro tra uno scooter e un crossover, è finito contro alcune auto in sosta. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto il giorno successivo. L’incidente ha suscitato attenzione nel quartiere, evidenziando le problematiche di sicurezza sulle strade locali.
Aveva compiuto sessant’anni da poche settimane. L'uomo vittima di un grave incidente stradale avvenuto domenica 28 dicembre nel quartiere Secondigliano, si è spento ieri 29 dicembre all'ospedale Cardarelli.L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Cardinale Filomarino e via Cardinale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
