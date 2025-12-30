Incidente mortale a Secondigliano | scooter si scontra con crossover e finisce contro le auto in sosta

Un incidente mortale si è verificato a Secondigliano, domenica 28 dicembre. Un uomo di 60 anni, coinvolto nello scontro tra uno scooter e un crossover, è finito contro alcune auto in sosta. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto il giorno successivo. L’incidente ha suscitato attenzione nel quartiere, evidenziando le problematiche di sicurezza sulle strade locali.

Scooter contro un albero, un morto e un ferito a Imperia - Tragedia a Imperia, dove una persona è morta dopo che lo scooter su cui stava viaggiando si è schiantato contro un albero. primocanale.it

Incidente mortale in scooter a Massa, in coma l’amica 17enne di Micol: “Non mollare” - Sono giorni di dolore e lacrime ma anche di speranza a Massa dopo il tragico incidente stradale in scooter che è costato la vita a una ragazza di 17 anni, Micol, e causato il ferimento gravissimo dell ... fanpage.it

https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2025/12/29/incidente-mortale-a-belcastro-coinvolti-tre-mezzi/398403/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.