Il programma del fine settimana Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

Il programma del fine settimana include le gare e gli arbitri delle categorie dalla Serie D alla Prima categoria. Domani alle 14.30 si disputa la quarta giornata di ritorno della Serie D, offrendo un’occasione per seguire le partite in programma e conoscere gli ufficiali di gara che le dirigono. Un appuntamento importante per appassionati e addetti ai lavori interessati al calcio regionale e dilettantistico.

Partite e arbitri del weekend dalla Serie D alla Prima categoria. Serie D. Domani alle 14.30 la 4ª giornata di ritorno. Atletico Ascoli-Termoli: De Paolis di Cassino; Castelfidardo-Notaresco: Testoni di Ciampino; Chieti-Teramo: Tassano di Chiavari; Giulianova-Forsempronese: Maione di Ercolano; Maceratese-Sora (ore 15): Angelo di Marsala; Recanatese-L’Aquila: Schmid di Rovereto; San Marino-Ancona: Testai di Catania; Unipomezia-Sammaurese: Aurisano di Campobasso; Vigor Senigallia-Ostia Mare (ore 15): Gambirasio di Bergamo. Classifica. Ostiamare 48; Teramo, Ancona 45; L’Aquila 39; Notaresco 34; Atletico Ascoli, Vigor Senigallia 33; Fossombrone 30; Giulianova 25; Maceratese 24; UniPomezia 21; Sora 20; Termoli, Recanatese, San Marino 19; Chieti 16; Sammaurese 13; Castelfidardo 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il programma del fine settimana. Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoriaIl programma del fine settimana comprende le gare e gli arbitri coinvolti dalla Serie D alla Prima categoria. Leggi anche: Calcio, il programma del fine settimana. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Settore giovanile: il programma del fine settimana; Settore giovanile Arezzo: il programma del fine settimana; Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato; Settore giovanile Cremo, ecco il programma del fine settimana. Ascoli vivaio. Il programma del fine settimana. La Primavera cerca la svoltaStamattina al Picchio Village per i ragazzi bianconeri la partita contro il Cosenza. msn.com Calcio Uisp. Coppa Uisp e Serie A1: il programma completo delle partite del fine settimanaProseguono i triangolari di Coppa Uisp che, collateralmente al campionato di Serie A1, tornano in campo già stasera con ... msn.com PROGRAMMA GARE Solo due partite in programma in questo fine settimana ed entrambe sono a Gavinana: •Sabato la Juniores ospita il Quarrata Olimpia (15:00). •Domenica la Prima Squadra ospita la Stella Rossa (15:00). Turno di riposo per i Giovanissi - facebook.com facebook Un recital alla Scala fine anni '90, programma di Ninna-Nanne da tutto il mondo, in tutte le lingue, e 7 bis, indimenticabile! P.s. con abito viola! x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.