Il programma del fine settimana Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

Da sport.quotidiano.net 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma del fine settimana include le gare e gli arbitri delle categorie dalla Serie D alla Prima categoria. Domani alle 14.30 si disputa la quarta giornata di ritorno della Serie D, offrendo un’occasione per seguire le partite in programma e conoscere gli ufficiali di gara che le dirigono. Un appuntamento importante per appassionati e addetti ai lavori interessati al calcio regionale e dilettantistico.

Partite e arbitri del weekend dalla Serie D alla Prima categoria. Serie D. Domani alle 14.30 la 4ª giornata di ritorno. Atletico Ascoli-Termoli: De Paolis di Cassino; Castelfidardo-Notaresco: Testoni di Ciampino; Chieti-Teramo: Tassano di Chiavari; Giulianova-Forsempronese: Maione di Ercolano; Maceratese-Sora (ore 15): Angelo di Marsala; Recanatese-L’Aquila: Schmid di Rovereto; San Marino-Ancona: Testai di Catania; Unipomezia-Sammaurese: Aurisano di Campobasso; Vigor Senigallia-Ostia Mare (ore 15): Gambirasio di Bergamo. Classifica. Ostiamare 48; Teramo, Ancona 45; L’Aquila 39; Notaresco 34; Atletico Ascoli, Vigor Senigallia 33; Fossombrone 30; Giulianova 25; Maceratese 24; UniPomezia 21; Sora 20; Termoli, Recanatese, San Marino 19; Chieti 16; Sammaurese 13; Castelfidardo 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il programma del fine settimana gare e arbitri dalla serie d alla prima categoria

© Sport.quotidiano.net - Il programma del fine settimana. Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoriaIl programma del fine settimana comprende le gare e gli arbitri coinvolti dalla Serie D alla Prima categoria.

Leggi anche: Calcio, il programma del fine settimana. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Settore giovanile: il programma del fine settimana; Settore giovanile Arezzo: il programma del fine settimana; Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato; Settore giovanile Cremo, ecco il programma del fine settimana.

il programma del fineAscoli vivaio. Il programma del fine settimana. La Primavera cerca la svoltaStamattina al Picchio Village per i ragazzi bianconeri la partita contro il Cosenza. msn.com

il programma del fineCalcio Uisp. Coppa Uisp e Serie A1: il programma completo delle partite del fine settimanaProseguono i triangolari di Coppa Uisp che, collateralmente al campionato di Serie A1, tornano in campo già stasera con ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.