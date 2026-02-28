Ethan Page e Myles Borne sono i protagonisti di questa settimana. La scelta tra questi due figure si presenta come un dilemma, considerando le loro recenti attività nel mondo dello spettacolo. Si discute di un possibile coinvolgimento di AJ Styles, anche se non ci sono conferme ufficiali su questa opzione. La discussione si concentra sui personaggi e le loro ultime apparizioni pubbliche.

Quale protagonista scegliere per questa settimana? Sarebbe facile citare AJ Styles dopo aver ufficializzato una volta per tutto il proprio ritiro post-firma di un nuovo contratto con la WWE, questa volta con ruolo dirigenziale, volto ad allenare e contribuire a far crescere nel miglior modo possibile i talenti del futuro. Potrei scegliere Liv Morgan per l’attacco nei confronti della Vaquer con annessa scelta di Stephanie come sua avversaria per WrestleMania 42. Viro invece per Myles Borne, compagno nella vita quotidiana di Stephanie Vaquer e, dallo scorso martedì, nuovo NXT North American Champion. Ha sfiorato cinture e grandi successi, ma nel corso dei mesi è cresciuto ed è riuscito a fare qualcosa di molto complicato, scalzare uno dei volti più importanti del roster di NXT nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: Ciao Ethan Page. Eccoti Myles Borne

WWE: Myles Borne è il nuovo NXT North American ChampionIl Main Event della serata di NXT prevedeva il match valevole per il titolo Nord Americano di NXT tra Myles Born e Ethan Page.

WWE: Ethan Page si proclama leggenda, Tony D lo schianta al buioNell’ultima puntata di NXT, il North American Champion Ethan Page è sceso sul ring deciso a far capire, ancora una volta, perché si considera il...

Contenuti utili per approfondire Ciao Ethan Page.

Game of Thrones: KingsroadNon c'è dubbio che la serie televisiva de Il Trono di Spade abbia appassionato milioni di persone, fornendo loro un adattamento molto convincente, spietato e suggestivo delle Cronache del Ghiaccio e ... multiplayer.it

Game of Thrones: The Last Watch, la recensione: il definitivo ed emozionante addio al Trono di Spade.L'ottava stagione de Il Trono di Spade si è appena conclusa e, che abbiate o meno amato il finale, non c'è dubbio che la serie creata da David Benioff e D.B.Weiss abbia fatto la storia della ... movieplayer.it