WWE | Myles Borne è il nuovo NXT North American Champion

Il Main Event della serata di NXT prevedeva il match valevole per il titolo Nord Americano di NXT tra Myles Born e Ethan Page. Il match è fin da subito molto intenso con Borne che si concentra sulla caviglia di Page con diversi colpi e una inverted ankle lock prima che Page si liberi. Nella seconda parte del match è Page che sembra prendere il sopravvento con una powerslam e un superplex dalle corde che quasi gli valgono la vittoria. Ma all’improvviso Borne colpisce Page con la Borne Again, ma a quel punto intervengono i Vanity Project, che distarendo l’arbitro permettono a Jackson Drake di colpire Borne con il suo titolo. Sembra finita ma Borne riesce a liberarsi dallo schienamento. A quel punto Hank, Tank e Shiloh Hill si avventano e mettono fuori combattimento i Vanity Project. Tornato sul ring, Page tenta l’Ego’s Edge, ma Borne contrattacca e spedisce Page contro il paletto superiore, esposto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Ethan Page resiste all’assalto TNA per il titolo North American di NXTNell’ultimo episodio di NXT trasmesso sulla CW Network, Ethan Page ha difeso con successo il titolo North American Championship, resistendo all’assalto di Moose.

NXT: “Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per l’NXT North American Championship la prossima settimana.”La prossima settimana a NXT, Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per il titolo North American.

NXT Ethan Page vs Myles Borne for the NXT North American Championship

