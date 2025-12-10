WWE | Ethan Page si proclama leggenda Tony D lo schianta al buio

Nell'ultima puntata di NXT, Ethan Page, il North American Champion, ha affrontato una sfida importante, cercando di consolidare il suo ruolo nel roster. Tuttavia, il suo intervento è stato interrotto da Tony D, che ha dimostrato tutta la sua forza e determinazione, lasciando il pubblico senza parole. Ecco cosa è successo durante l'evento.

Nell’ultima puntata di NXT, il North American Champion Ethan Page è sceso sul ring deciso a far capire, ancora una volta, perché si considera il punto fermo del brand. Page ha aperto il suo promo affermando che “non importa quando” . perché, quando si parla del suo North American Championship, il risultato è sempre lo stesso: lui resta il migliore. Ha raccontato di essere arrivato in NXT per “bere dalla fontana della giovinezza” e assorbire conoscenza, dichiarando di essere stato l’unico con il coraggio di fare le domande che tutti evitavano. Mentre gli altri chiedevano come eseguire un Dropkick perfetto, lui, ha detto, voleva sapere come spaccare una mascella. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Je'Von Evans decide di sfruttare la sua chance titolata contro il "Ruler di NXT", Tony D'Angelo attacca a sorpresa Ethan Page e molto altro nella sconvolgente notte di WWE NXT! Scopri i risultati tinyurl.com/74cz5xcr Rivivi le emozioni dello show on demand - facebook.com Vai su Facebook