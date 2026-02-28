Gabriele ucciso a coltellate chi è la vittima del delitto di Rifredi La lite la corsa in casa e l’ombra della droga

Un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze. L’episodio è iniziato con un incontro davanti alla stazione di Rifredi, seguito da una lite e da un tentativo di fuga che ha portato i protagonisti in via dello Steccuto. La vittima, coinvolta in un diverbio, è stata colpita mortalmente durante l’aggressione. Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

Firenze, 28 febbraio 2026 – L'incontro davanti alla stazione di Rifredi, poi la lite, l'inseguimento passando per via dello Steccuto, e infine l'accoltellamento mortale in un appartamento di via Reginaldo Giuliani. La vittima si chiama Gabriele Citrano, 33 anni, originario di Palermo ma residente a Pisa, dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale. Secondo quanto ricostruito, tutto avrebbe avuto inizio intorno alle 3 di notte: tre uomini si ritrovano davanti all'ingresso dello scalo ferroviario. Tra loro ci sarebbe anche la vittima. Non si sa con certezza se avessero fissato un appuntamento. Parcheggiata davanti alla fermata del bus nei pressi della stazione, la mattina di ieri, è stata ritrovata la sua auto, una Opel Corsa grigio metallizzato.