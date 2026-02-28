Gabriele Citrano ucciso a Firenze per 2mila euro | il viaggio da Pisa e la rissa per avere i soldi della droga

Gabriele Citrano, 33 anni, era partito da Pisa con un amico per recuperare a Firenze 2.000 euro di un debito legato alla droga. Durante il soggiorno, è avvenuta una rissa tra Citrano e alcune persone coinvolte nella gestione del denaro. Citrano è stato ucciso durante il confronto. I dettagli sulla vicenda sono ancora oggetto di indagine.

Gabriele Citrano, 33 anni, era partito con un amico da Pisa per recuperare a Firenze i soldi di un debito di droga. La lite con più persone è degenerata e il 33enne è rimasto ucciso. Almeno sette coltellate profonde avrebbero ucciso Gabriele Citrano, il 33enne palermitano, da mesi residente a Pisa dove lavorava per Ikea. Un credito non riscosso - di circa 2.000 euro - per una partita di droga sarebbe alla base della rissa con coltelli dove uno di loro è rimasto ucciso. Tre arresti per omicidio a Firenze. Le indagini sull'uccisione del 33enne palermitano nella notte fra il 26 e il 27 febbraio a Firenze: un debito non riscosso all'origine di una rissa che ha portato alla morte del designer.