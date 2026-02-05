Vannacci torna in scena con un nuovo partito, ma le cose non vanno come sperava. Dopo aver lasciato la Lega di Salvini, il generale si presenta come il portavoce di una destra che rivendica il vecchio schema di destra e sinistra, senza grandi novità. Al momento, il suo nuovo progetto politico fatica a decollare, e le prime settimane si rivelano un successo molto al di sotto delle aspettative.

Come ampiamente prevedibile, parte piuttosto male il neofondato partito del generale Vannacci, autore del controverso saggio sul mondo al contrario e ora esule dalla Lega di Salvini. Dico che parte piuttosto male, poiché come prima mossa rivendica il proprio essere di destra e, di più, di rappresentare la vera destra, a differenza naturalmente della lega di Salvini, accusata di tradimento. Più precisamente, Salvini e Vannacci si stanno reciprocamente accusando di tradimento, dando luogo a un teatrino pietoso degno del livello rasoterra della politica italiana, politica italiana presso la quale non si dibatte mai dei temi fondamentali ma solo di idiozie e di accuse reciproche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci rivendica di rappresentare la vera destra: ritorna al vecchio schema di cotonico di destra e sinistra, altro che alternativa!

Roberto Vannacci, ex generale e fondatore di Futuro Nazionale, non ha peli sulla lingua.

Vannacci racconta gli episodi di censura contro di lui dalla sinistra

