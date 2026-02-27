Colpo in centro da 60 mila nella storica oreficeria svolta nelle indagini | presi due esperti dei furti con la ' tecnica del buco'

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, un furto da sessanta mila euro è stato messo a segno nella storica oreficeria Valpiani di corso della Repubblica. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato due uomini considerati esperti nei furti con la tecnica del buco, contribuendo a una svolta nelle indagini condotte finora.

Svolta nelle indagini relative al colpo da 60 mila euro ai danni della orologeria-oreficeria Valpiani di corso della Repubblica, commesso nella notte tra il 28 e il 29 gennaio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno assicurato alla giustizia i due presunti responsabili, entrambi in carcere.