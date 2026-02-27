Maxi colpo con la tecnica del buco a Forlì coinvolta anche la provincia di Ancona | arrestati due banditi

Due uomini sono stati arrestati in relazione a un furto da 60 mila euro commesso nella notte tra il 28 e il 29 gennaio a Forlì, presso l’oreficeria Valpiani di corso della Repubblica. L’indagine, che ha coinvolto anche la provincia di Ancona, ha portato all’identificazione e all’arresto dei banda, che hanno utilizzato la tecnica del buco per penetrare nel negozio.

ANCONA – C'è anche la provincia dorica sullo sfondo dell'operazione che ha portato alla svolta nelle indagini sul colpo da 60mila euro alla oreficeria Valpiani di corso della Repubblica, a Forlì, messo a segno nella notte tra il 28 e il 29 gennaio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato.