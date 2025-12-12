Avellino raffica di furti in città | allarme sicurezza nelle zone residenziali

Avellino è nuovamente teatro di una serie di furti nelle zone residenziali, con tre episodi avvenuti nella serata di ieri tra Via Rubilli e Contrada Baccanico. I ladri hanno colpito con l’obiettivo di trafugare oro e denaro contante, alimentando il senso di insicurezza tra i cittadini e il timore di una recrudescenza dei reati.

AVELLINO — La città torna a confrontarsi con tre nuovi furti consumati nella serata di ieri. Episodi ravvicinati, avvenuti tra Via Rubilli e Contrada Baccanico, aree residenziali in cui i ladri hanno agito con un obiettivo preciso: oro e denaro contante.È un copione noto, che si ripropone senza.